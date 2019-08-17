وفاة الممثل الأمريكي بيتر فوندا نجم "إيزي رايدر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل الأمريكي بيتر فوندا، نجم فيلم "إيزي رايدر" الكلاسيكي، عن 79 عاما بعد صراع مع سرطان الرئة، وفق ما أعلنت أسرته.

وكان الممثل الراحل يخطط للاحتفال بالذكرى الـ50 لفيلم "إيزي رايدر" في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل في احتفال برفقة موسيقيين لتأدية الموسيقى التصويرية للفيلم "بورن تو بي وايلد" الشهيرة.

وفوندا هو ابن الممثل الشهير هنري فوندا وشقيق الناشطة والممثلة جاين فوندا التي وصفته بأنه "الأخ الصغير الطيب"، في بيان، وقالت فيه: "أنا حزينة جدا، لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة، توفي ضاحكا".

وشارك فوندا في كتابة فيلم "إيزي رايدر" وإنتاجه في 1969 كما ظهر فيه إلى جانب المخرج دينيس هوبر وجاك نيكلسون.

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وأصبح ذلك الفيلم الذي يروي رحلة شابين على دراجتيهما الناريتين من لوس أنجلوس باتجاه الجنوب الغربي الأمريكي، من الأفلام الكلاسيكية المناهضة بطرحه موضوع التغيرات الاجتماعية في الولايات المتحدة خلال الستينيات مثل ظهور حركة الهيبي وانتشار المخدرات، وقد رشح فوندا من خلاله لجائزة أفضل سيناريو أصلي، وفي 1998، رشح الممثل لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أوليز جولد" إلا أن الأوسكار ذهب إلى جاك نيكلسون.

وبدأ فوندا مسيرته المهنية كممثل مسرحي في برودواي في مسقط رأسه نيويورك، وكان أيضا من النشطاء البيئيين وشارك في إنتاج فيلم "ذي بيج فيكس" في 2012 الذي ركز على حادثة انفجار منصة النفط "ديبووتر هورايزن" في خليج المكسيك التابعة لشركة "بريتيش بتروليوم" وتداعياتها.

وشارك فوندا في فيلم "جوست رايدر" في 2007، ومن المتوقع أن يبدأ عرض فيلمه الأخير "ذي لاست فول ميجر" من بطولة صامويل إل جاكسون ومورجان فريمان ولورنس فيشبرن، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول في الولايات المتحدة.