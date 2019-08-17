محامي أنجيلا بشارة يرضخ لأبناء "زحلة" اللبنانية ويقدم اعتذارًا لوائل كفوري

في تهدئةٍ جديدةٍ للمعركة التي احتدمت بين وائل كفوري ومحامي طليقتهأنجيلا بشارة، أشرف الموسوي، والتي على إثرها انتفض أبناء مدينة زحلة اللبنانية للتضامن مع وائل كفوري، أعلن محامي السيدة أنجيلا بشارة تقديم اعتذاره للفنان اللبناني، حيث يأتي ذلك بعد الضجّة الكبيرة التي أُثيرت خلال الساعات الماضية والحديث عن تسريب صوتي للمحامي أشرف الموسوي وكيل أنجيلا بشارة، والذي أتُّهم فيه بالإساءة لوائل كفوري ولأهل زحلة.

وأعلن الموسوي في تصريحات صحفية له أنه أرسل رسالةً إلى وائل كفوري عبر هاتفه الجوال قدّم فيه اعتذاره له على ما بدر منه من كلام فُهم على أنه إساءة، لافتًا إلى أن الاعتذار من شيم الكبار وأن أهل وائل ومحبيه فوق رأيه، وجاء في رسالة أشرف الموسوي: "الاعتذار من شيم الكبار، ليس من أدبياتي الشتم أو النيل من كرامة أي شخص، أهلك أهلي ومحبينك على راسي".

وأضاف الموسوي: "بس أنا تعرضت لإهانات شخصية جارحة، وأنا خبرتك أني الضمانة لحل النزاع، بكل الأحوال أنا أتأسف جدًا، والمسامح كريم، وأنت بضل أب وفنان وابن زحلة التي نحترم ونجل".

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وانتشر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعيّ، يُشير فيه أهل زحلة أنّ تسجيلًا صوتيًا قد انتشر ونُسب إلى أشرف الموسوي، محامي طليقة وائل كفوري، وكان يتلفّظ بعبارات مُسيئة لوائل كفوري ومدينة زحلة، ولذلك أعلنوا التضامن معه باعتباره ابن مدينتهم، حيث أظهر مقطع الفيديو توافد عدد من أبناء زحلة على مقرّ إقامة النجم اللبنانيّ الذي كان في استقبالهم بالأحضان، مُعربًا عن سعادته بموقفهم الذي أعلنوه.

كما قام المتضامنون من أبناء زحلة بتعليق لافتات في الطرق الرّئيسيّة للمدينة، وكتبوا عليها عبارات التضامن مع كفوري ضدّ حملة التّشهير التي يتعرّض لها، وأطلقوا هاشتاغ بعنوان #وائل_كفوري_خط_أحمر.

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