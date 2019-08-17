مايان السيد تبرز رشاقتها على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة الشابة مايان السيد، صورًا عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال إجازتها الصيفية بالساحل. وكشفت مايان عن رشاقتها من خلال الصور التي قامت بالتقاطها على الشاطىء. يذكر أن مايان شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع.

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