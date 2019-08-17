شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.." بتحبى نفسك" أغنية درامية لفريق "واما" ضمن ألبومهم "الصيف ابتدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق "واما" المكون من أحمد فهمى ، ونادر حمدى، وأحمد الشامى، ومحمد نور، عن أحدث أغنياتهم ، التى تتميز بالطابع الدرامى الحزين، هى أغنية ضمن البومهم الجديد " الصيف ابتدى"، من كلمات أمير طيعمة، الحان أحمد فهمى، توزيع نادر حمدى.

وطرح فريق "واما" أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، ثم أغنية "الصيف ابتدى" ، ثم أغنية "الله ع الجمال"، ويلا نرقص.

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يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.