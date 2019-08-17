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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. روان عليان تطرح أول كليب بعنوان " أنا عندى حبيب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة روان عليان نجمة أراب آيدول كليب بعنوان "أنا عندي حبيب"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع صوات أيدوجان والاغنية تم تسجيلها بالكامل بتركيا بأنتاج ضخم بمشاركة عازف الإيقاع الشهير جنكيز ارجومر.
كليب "أنا عندي حبيب" تم تصويره فى لبنان على مدار 3 أيام مع المخرج اللبناني فادي حداد.
يذكر أن الفلسطينية روان عليان هي أحد الأصوات التي شاركت فى الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب "آراب آيدول" وحقق نجاح كبير بالبرنامج.
روان عليان
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