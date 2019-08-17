"البيت الفني" يكشف عن مواعيد العروض المجانية لأعماله المشاركة بـ"المهرجان القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن البيت الفني للمسرح يشارك هذا العام ضمن فعاليات الدورة ال١٢ للمهرجان القومي للمسرح المصري ب ١٢ عرض مسرحي ضمن مسابقات المهرجان الثلاثة ، حيث يقدم كل عرض منهم ليومين متتاليين بالمجان طبقا للجدول المعلن للمهرجان.

فيُقدم أيام الأحد و الإثنين ١٨،١٩ أغسطس عروض "مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، في تمام السادسة مساءً على مسرح ملك برمسيس ، "زهرة اللوتس"من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال على مسرح ميامي بوسط البلد في تمام السادسة مساء، و عرض " أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة و النصف مساء .

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أما أيام الإثنين و الثلاثاء ١٩،٢٠ أغسطس فيقدم البيت الفني للمسرح ٤ عروض مسرحية و هم عرض "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد في تمام السادسة على مسرح الغد بالعجوزة، عرض " شباك مكسور" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام السادسة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، عرض " نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ، في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة صباح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، و عرض " بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب في تمام العاشرة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

و يقدم يومي الجمعة و السبت ٢٣،٢٤ أغسطس الجاري عرض " ترنيمة الفلاح الفصيح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب الساعة الثامنة و النصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني، بينما يُقدم عرض " الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أيام الأحد و الأثنين ٢٥،٢٦ أغسطس الساعة الثامنة و النصف مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، أما عرض "محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس فيقدم على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة أيام الثلاثاء و الأربعاء ٢٧،٢٨ أغسطس في تمام السادسة مساء

و تختتم مشاركات البيت الفني للمسرح بالمهرجان أيام الأربعاء و الخميس ٢٨،٢٩ أغسطس بعرضي "الطوق و الأسورة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، و الذي يقدم في تمام السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، و " حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، حيث يقدم في تمام الثامنة و النصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.