بعد نجاح حفلها الأول بالساقية.. نداء شرارة توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة الأردنية نداء شرارة رسالة شكر لجمهورها في مصر، بعد نجاح حفلها الأول بساقية الصاوي مساء الخميس الماضي. ونشرت نداء صورًا من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " حابه أشكر جمهوري الجميل في مصر اللي نورني بحفل امبارح كان حفل خيالي وأحلَى شي محبتكم الله يخليلي قلوبكم يا أحلَى ناس بالدنيا ". وتابعت نداء: "وكل الناس اللي ما قدرت تحضر بسبب نفاذ التذاكر بوعدكم بحفلة ثانية، شكرًا لكل الناس اللي تعبت معايا في الحفلة". وحرص العديد من الفنانين على حضور الحفل من بينهم ياسمين نيازي، و أدهم سليمان، و سارة نخلة، ورنا سماحة، و الإعلامي خليل جمال، و الشاعر أحمد حسن راؤول و الموزع محمد عاطف الحلو، والملحن سامر أبو طالب، وغيرهم.

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