بحضور نادية الجندي وزيدان.. الهضبة يتألق في حفل العلمين ويكشف موعد طرح الألبوم (فيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أنهى الفنان عمرو دياب حفله الذي بدأ، مساء أمس، في مجمع الماسة بالعلمين الجديدة، والذي يتسع لأكثر من ٢٠ ألف شخص، بأغنية "يتعلموا".

وحضر الحفل العديد من نجوم الفن والإعلام من بينهم الفنانة نادية الجندي والإعلامية بوسي شلبي واللاعب المعتزل محمد زيدان، والفنانة دينا الشربيني وغيرهم.

وقدم دياب العديد من أغانيه القديمة والجديدة من بينها "كان طيب، راجع، أول يوم في البعد، نور العين، أنا غير" وغيرها.

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وقال دياب في نهاية الحفل إن ألبومه الجديد من المقرر طرحه في بداية سبتمبر المقبل.

وكان الجمهور قد بدأ التوفد منذ عصر أمس لحضور الحفل، وأعلنت الجهة المسؤولة أن الحفل، الذي يقيمه عمرو دياب، يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي تهدف للترويج لمدينة العلمين الجديدة، وتسويقها محليا وإقليميا ودوليا.

وكشف المنظمون عن أن ساحة "الميوزيك أرينا" التي تقام فيها الحفل، قد تم تجهيز مسرحها بأحدث التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر لأول مرة في مصر، ما يضمن إبهارا ومستوى لا يقل عن أي مكان في العالم، ويساهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة بالعلمين الجديدة.