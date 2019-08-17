ظافر العابدين ينعى نجيب عياد.. بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان التونسي ظافر العابدين، على تقديم واجب العزاء للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير نجيب عياد.

​ونشر ظافر صورة لعياد عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: " تونس تودع اليوم السينمائي القدير ومدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، رحمة الله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

رحل نجيب عياد، عن عالمنا صباح أمس الجمعة 16 أغسطس، عن عمر 66 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

نجيب عياد ولد في ديسمبر 1953، عمل في الصحافة واتجه بعد ذلك للنقد السينمائي، وأصبح عضوًا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، كما ترأس عدة مهرجانات في تونس.