شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على فوز الزمالك على ديكاداها الصومالي

احتفلت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب بفوز نادي الزمالك على ديكاداها الصومالي في أولى مباريات الزمالك بالدوري التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. وغردت ياسمين الخطيب، عبر "تويتر"، قائلة: "‏7 - صفر للزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.. بسم الله الله أكبر" الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.. بسم الله الله أكبر" وسجل نادي الزمالك 7 أهداف في مباراته أمام فريق ديكاداها الصومالي في أولى مبارياته التمهيدية بدوري أبطال أفريقيا.

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