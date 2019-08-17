عمرو دياب يرفض الغناء جالسا خوفا من ان يقولوا “عجز”!

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - داعب الفنان المصري عمرو دياب الجمهور بعدما قال أحدهم له “اقعد وأنت بتغنى” قائلا له: “لما قعدت قالوا عليّا عجزت، مع أنى بقعد من أيام ألبوم ماتخافيش”.

وغنى عمرو دياب خلال الحفل عددا من الأغانى منها “كان طيب، يتعلموا، لو عشقانى، وياه”، وغيرها من الأغانى.

يأتي الحفل ضمن سلسلة من الحفلات التي تهدف للترويج لمدينة العلمين الجديدة، وتسويقها محليًا ودوليًا.