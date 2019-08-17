كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - داعب الفنان المصري عمرو دياب الجمهور بعدما قال أحدهم له “اقعد وأنت بتغنى” قائلا له: “لما قعدت قالوا عليّا عجزت، مع أنى بقعد من أيام ألبوم ماتخافيش”.
وغنى عمرو دياب خلال الحفل عددا من الأغانى منها “كان طيب، يتعلموا، لو عشقانى، وياه”، وغيرها من الأغانى.
يأتي الحفل ضمن سلسلة من الحفلات التي تهدف للترويج لمدينة العلمين الجديدة، وتسويقها محليًا ودوليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يرفض الغناء جالسا خوفا من ان يقولوا “عجز”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.