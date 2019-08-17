شاهد.. خالد الصاوي يعايد تامر حسني بطريقة كوميدية!

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - حرص الفنان المصري خالد الصاوي على تهنئة صديقه الفنان تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42.

ونشر تامر مقطع فيديو للفنان خالد الصاوي أهداه له بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وظهر الصاوي في الفيديو مرتديًا نظارة سوداء عليها قبعة “بابا نويل” وهو ويغني ” انزل يا جميل في الساحة”، للفنان وليد توفيق، وعلق:” فاجأتك مش كدا”.

وعلق تامر على الفيديو: “من الصديق الأخ المحترم الأصيل الفنان العسل خالد الصاوي، كل سنة وأنت حبيب قلبي، وكل سنة وأنت أعظم ممثلين التاريخ”.