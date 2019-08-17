شاهد.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - احتفل الفنان المصري تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42 مع زوجته بسمة بوسيل وعدد من الاصدقاء. وقد نشرت بسمة بوسيل صورة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد بصحبة مجموعة من الأصدقاء المقربين من ضمنهم المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر والفنان حسام الحسيني، وذلك في الساحل الشمالي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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