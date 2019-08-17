ياسمين رئيس تختار لوك جديد لا يعجب الجمهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تمل الفنانة المصرية ياسمين رئيس سريعا، وتحرص على تغيير اللوك الخاص بها باستمرار.

ياسمين اختارت لوك جديد لها، وشاركت جمهورها في صور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت من خلالها بتسريحة «الرستا» الإفريقية.

الفنانة الشابة تلقت عدد من التعليقات المختلفة حول اللوك الجديد وتفاعل الفانز مع الصور، ورأى العدد الأكبر أن التسريحة لا تليق بياسمين رئيس ولا تناسب شكلها.

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ياسمين غيرت مؤخرا من لون شعرها وذلك من أجل دورها في فيلم «لص بغداد»، مع الفنان محمد عادل إمام، صلاح عبدالله، وأكدت الفنانة أنها سعيدة جدا بهذا الدور وتعتبره خطوة هامة في تاريخها الفني.

الفنانة المصرية لا تقدم أعمال درامية كثيرة، ولكن لها أعمال سينمائية ناجحة، وحققت في بدايتها النجاح من خلال فيلم «فتاة المصنع»، كما شاركت في فيلم «هيبتا»، مع عدد من النجوم.

ياسمين قدمت مؤخرا عمل درامي بعنوان «انا شهيرة أنا الخائن»، مع الفنان أحمد فهمي، وحقق الجزء الأول والثاني منه نجاحا كبيرا.