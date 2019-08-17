شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام مشيدة بـ"تركي آل الشيخ": وراء نجاح حفلي بالرياض والان مع التفاصيل

أشادت الفنانة أحلام، بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية،مؤكدة أنه وراء نجاح حفلها بالرياض. وأكدت في تصريحات إعلامية أن آل الشيخ قدم لها كل ما طلبته لإحياء حفلها. وتقدمت بالشكر للملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تعامل في السعودية نفس معاملتها في بلدها الإمارات,.

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