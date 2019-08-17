شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و 343 مليون دولار إيرادات فيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الرسوم المتحركة The Lion King، أن يحقق إيرادات وصلت إلى مليار و 343 مليون دولار أمريكي حول العالم، والفيلم إعادة للنسخة الكرتون التي تم إنتاجها قبل 24 عامًا لتقديمها على طريقة الـLive Action، حيث تم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994.
ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.
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