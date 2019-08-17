شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من عرضه.. لقطات جديدة للموسم الخامس من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقي أيام قليلة على عرض الموسم الخامس والجديد من مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، والمقرر عرض اولى حلقاته يوم 25 أغسطس الجارى عبر شبكة قنوات BBC الإنجليزية، بعد غياب دام أكثر من عام.

وتحرص الصفحة الرسمية للمسلسل الحائز على تقييم 8.8 عبر موقع IMDB، و97% عبر موقع rottentomatoes، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بعض اللقطات من الموسم الخامس المرتقب يومياً فى اطار التشويق.

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Peaky Blinders

وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.