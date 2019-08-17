أول صورة لدينا الشربيني من حفل عمرو دياب بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بـ"إنستجرام"، أول صورة لدينا الشربيني من كواليس حفل عمرو دياب، الذي يقام بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي.

وظهرت دينا في الصورة بفستان "أوف شولدر"، رفقة النجمة نادية الجندي، وبوسي شلبي.

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وكان النجم عمرو دياب قد صعد على المسرح منذ دقائق، وبدأ حفله بميدلي متنوع لمجموعة من أبرز أغانيه.

وأعلنت الجهة المسؤولة أن الحفل، الذي يقيمه عمرو دياب، يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي تهدف للترويج لمدينة العلمين الجديدة، وتسويقها محليا وإقليميا ودوليا.

وكشف المنظمون عن أن ساحة "الميوزيك أرينا" التي تقام فيها الحفل، قد تم تجهيز مسرحها بأحدث التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر لأول مرة في مصر، ما يضمن إبهارا ومستوى لا يقل عن أي مكان في العالم، ويساهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة بالعلمين الجديدة.