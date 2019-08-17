محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
هنأت الفنانة راندا البحيري نفسها بعيد ميلادها الـ36، بعد أن دقت عقارب الساعة باليوم الجديد، بعد الثانية عشر من منتصف الليل.
ونشرت راندا صورة تورتة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الساعة عدت 12 كل سنة وأنا طيبة".
وتفاعلت رانيا يوسف مع بوست راندا، وقامت بتهنئتها بعيد ميلادها وعلقت قائلة: "حبيبتي كل سنة وإنتي طيبة وبخير وجميلة وناجحة دايمًا يا رب".
يذكر أن راندا من مواليد 17 أغسطس 1983.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الساعة 12.. راندا البحيرى تهنئ نفسها بعيد ميلادها ورانيا يوسف تتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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