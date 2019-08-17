فيديو| تامر حسني يكشف عن مفاجأة خالد الصاوي له في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان خالد الصاوي صديقه الفنان تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42، الموافق اليوم الجمعة 16 أغسطس. ونشر تامر مقطع فيديو للفنان خالد الصاوي أهداه له بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر الصاوي في الفيديو مرتديًا نظارة سوداء، ويغني " انزل يا جميل في الساحة"، للفنان وليد توفيق، وعلق:" فاجأتك مش كدا". وعلق تامر على الفيديو: "من الصديق الأخ المحترم الأصيل الفنان العسل خالد الصاوي، كل سنة وأنت حبيب قلبي، وكل سنة وأنت أعظم ممثلين التاريخ".

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