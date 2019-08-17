محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة.. ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة، وارتدت جيمبسوت طويل، أبرز رشاقتها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود، ونظارة شمسية صفراء.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه بالفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة:" الجوع كافر".

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان " كب" طويل ملون، من حفلها الأخير في الأردن، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود طويل من مدينة دبي، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

صفاء سلطان

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس كاجوال، وارتدت بلوزة من اللون الأصفر مع جينز.

شام الذهبي

نشرت شام ابنه الفنانة أصالة صورة تجمعها بأسرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة والدتها أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، وطفليهما.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع" إنستجرام"، صورة جديدة لها، وارتدت فستان أبيض، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، صورة جديدة لها عبر حسابها بـموقع"انستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة، وارتدت فستانًا أبيض.

بوسي

نشرت الفناننة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجيمبسوت بيج، وشعر أسود قصير، وسط الزهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز بإطلالة جديدة ونجوى كرم تخطف الأنظار.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.