ليالي الصيفية| ميرهان حسين وسط البحر ولاميتا فرنجية بـ"روب" ودومينيك بإسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي، صور للنجوم من رحلاتهم الصيفية:

هند رضا

نشرت الإعلامية هند رضا صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من أمام البحر بالساحل الشمالي.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ميرهان في الصورة بمايوه من داخل البحر.

منة عرفة

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت منة في الصورة بملابس الصيف على " أرجيحة" من أحد الأماكن الساحلية .

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري مجموعة صور له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرامِ"، من إجازته التي يقضيها في إيطاليا، وظهر الهواري في الصور بملابس كاجوال، أثناء تواجده بأحد المحلات التجارية.

لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور من إجازتها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت لاميتا في الصور بروب .

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت صبا في الصورة بإطلالة كاجوال، من أحد الأماكن الساحلية.

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شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون قصير، من إجازتها الصيفية في موناكو.

سيف عريبي

نشر المنتج سيف عريبي صورة له من داخل " حمام السباحة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء عطلته الصيفية التي يقضيها في مراسي بالساحل الشمالي.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة دومنيك حوراني صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء عطلتها الصيفية في إسطنبول بتركيا، وظهرت دومينيك في الصورة بإطلالة كاجوال وارتدت شورت.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف أثناء قضائها إجازتها الصيفية في العلمين.

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها من أمام البحر، أثناء عطلته الصيفية التي يقضيها في الساحل الشمالي.

أحمد جمال

شارك المطرب أحمد جمال جمهوره، عبر "إنستجرام"، صورة له أمام البحر، ظهر فيها بملابس الصيف، من إجازته الصيفية التي يقضيها في العلمين.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وظهرت برفقة صديقاتها.