رزان مغربي تهنئ لي لي أحمد حلمي بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية رزان مغربي صورة تجمعها بالفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي وابنتيهما لي لي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالاً بعيد ميلاد لي لي.

وعلقت رزان على الصورة قائلة: " منى، أحمد ، لي لي، والعيلة الفنية الجميلة الأحلى من هيك أن لي لي برج الأسد متلي وأنا كنت مبسوطة أني شفتا صبية متل القمر شبه ماما وبابا، كل سنة وإنتي طيبة لي لي".

يذكر أن لي لي من مواليد 2004.

وقد فاجأ الفنان أحمد حلمي جمهوره بصورة تجمعه بابنته لي لي، في حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز بمدينة العلمين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".