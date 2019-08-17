بالصور| "كل سنة وأنت مكسر الدنيا يا عالمي".. رسائل نجوم الفن لتامر حسني في عيد ميلاده الـ42

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهنئة للفنان تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42، الموافق اليوم الجمعة 16 أغسطس، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونعرض لكم رسائل النجوم لتامر في عيد ميلاده:

بسمة بوسيل

هنأت الفنانة بسمة بوسيل زوجها الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، وكتبت بسمة، رسالة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستجرام" قالت فيها: "كل سنة وأنت حبيبي، كل سنة وأنت ناجح، كل سنة وأنت أحن زوج وأحن أب في الدنيا، ربنا يخليك ليا ولأولادنا، ولكل أهلك وجمهورك الكبير اللى بيحبك".

دياب



نشر دياب صورة تجمعه بتامر من كليب "100 وش"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب وناجح، ومكسر الدنيا، وعقبال مليون سنة يا نجم الجيل".

أحمد صلاح حسني

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كتب الفنان أحمد صلاح حسني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع"تويتر":" كل سنة وأنت طيب يا حبي، إن شاء الله تبقى سنة سعيدة عليك يا رب".

محمد شاهين



نشر الفنان محمد شاهين صورة تجمعه بتامر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كل سنة وأنت طيب كل سنة وأنت نجم الچيل ومشرفنا ياغالي بتمنالك كل النجاح اللي في الدنيا على قد طيبة قلبك ومعاملتك الحلوة معا كل الناس".

كريم محسن



نشر الفنان كريم محسن صورة للفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:" كل سنة وأنت طيب يا نجم النجوم حبيبي وأخويا و صاحبي يا رب دايماً أحسن واحد و دايماً على القمة وتسعدنا بفنك و كل أعمالك و دايماً واجهة مشرفة لمصر يا تيمو يا عالمي كل سنة و أنت طيب يا حبيب القلب ".