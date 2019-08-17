فانز" هيفاء يواجهون أصالة بالأدلة والإثباتات: مستمرة في تقليدها

جدد "فانز" الفنانة هيفاء وهبي، هجومهم على الفنانة أصالة، بتهمة الإستمرار بتقليد وإستنساخ أغاني وكليبات ألبومها الأخير "حوا"، وذلك بعد طرح أصالة عملها الجديد" "ما بقاش سر".



وإعتبرت إحدى الصفحات الداعمة لـ هيفاء وهبي أن أصالة لم تتوقف عن إستنساخ أعمال هيفاء وهبي، ونشرت مقطع فيديو من "في يوم من الأيام" من ألبوم هيفاء "حوا" الذي طرحته العام الماضي، وأتبعوه بنشر مقطع من أغنية أصالة "ما بقاش سر" التي طرحتها قبل عدة أيام للتأكيد على التقليد والإستنساخ، مشيرة إلى تأثر أصالة الواضح بـ هيفاء وألبومها الأخير "حوا"، وأنها لم تكتف بنسخ أغنية "قالها بحبك" وفكرة كليب "واحشني" من الألبوم هيفاء، لكنها طرحت أغنية "ما بقاش سر" بنفس أسلوب هيفاء بطرح الأغاني، كما بنسخ ألحانها وموسيقاها وطريقة ظهورها في الفيديوهات، مشيرين إلى أن إقتباس والأفكار عن الناجحين ليس عيباً، بل العيب هو التقليل من شأنهم وفي نفس الوقت سرقة أفكارهم.



وسبق لـ "فانز" هيفاء أن شنوا هجوماً على أصالة بعد طرحها أغنية "نكتة بايخة"، مشيرين إلى أن قلدتهامن خلاله في عملين من أعمالها، هما أغنية "قلها بحبك" وكليب "واحشني".