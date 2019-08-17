نجوى كرم ترد على خبر اقتحام معجبة لحفلها في سوريا

لا تزال اصداء الحفل الذي اقامته الفنانة نجوى كرم يوم الاربعاء الماضي في دمشق تتردد بين معجبيها، اذ ان النجمة حظيت باستقبال ملوكي، وتفاعل الجمهور معها احدث ما يشبه الهستيريا..



فرغم الحراسة، إقتحمت إحدى المعجبات مسرح الفنانة، وغافلت الحراس، فركضت بشكل مفاجئ نحوها وبسرعة واحتضنتها وقبّلتها بقوة وقدمت لها باقة ورود، ما دفع رجال الأمن لاصطحابها مُجدّداً لوسط الحضور.



بعض التقارير الصحافية اشارت الى أنّ تنظيم الحفلة كان سيئاً، خصوصاً أنّ المسرح لم يكن مرتفعاً، إلا أن نجوى ردت عبر المكتب الإعلامي الخاص بها، وعلّقت على ما حصل قائلة: "الجمهور السوري متعطش للفنّانة نجوى كرم ولأعمالها الفنّية، ورغم أنّه لم يكن هناك مسافة كبيرة بين المسرح والحضور، فإنّ نجوى قرّرت أن تدخل بينهم أكثر".