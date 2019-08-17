تامر حسني يعود إلي جمهوره في عمان بعد حل مشكلة التأشيرات

بعد اقل من 24 ساعة على تقدم النجم تامر حسني باعتذار من جمهوره عن عدم تقديم حفله المنتظر بمهرجان صلالة في سلطنة عمان لأسباب تتعلق بعدم منح أعضاء فرقته الموسيقية تأشيرات الدخول، كشف شقيقه حسام حسني عن تضافر جهود عدة مؤسسات لحل الأزمة مؤكدا أن الحفل سيقام في موعد جديد هو الثلاثاء 20 أغسطس الجاري.

حسام حسني، رئيس مجلس إدارة شركة TH production، ومدير أعمال تامر حسني وشقيقه، كشف عن انتهاء الأزمة عبر بيان صحفي قال فيه: إلى كل الجماهير الحبيبة في سلطنه عُمان و مدينه صلاله. تم تحديد موعد جديد لحفل الفنان تامر حسني في مهرجان صلاله السياحي، يوم الثلاثاء الموافق 20-8-2019”.

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وتابع حسني: شكرًا جزيلًا لكل المسؤلين في سلطنه عُمان على التدخل السريع لإصدار التاشيرات الخاصه بالفرقة الموسيقيه رغم الإجازات و الأعياد الرسميه وتحديد موعد آخر للحفل”.

ووجه مدير أعمال تامر حسني، الشكر للسفير المصري بسلطنة عُمان، محمد غنيم، علي تدخله الشخصي لإصدار التأشيرات الخاصه بالفرقة الموسيقيه.

يذكر أن الفنان تامر حسني اعتذر صباح أمس بشكل رسمي من جمهوره عن عدم تقديم حفله المنتظر في سلطنة عمان الذي كان مقررا يوم 15 أغسطس الجاري في مهرجان صلالة السياحي علي مسرح المروج، مؤكدا أن الأمر خارج إرادته، بعدما فشلت الجهة المنظمة في استخراج تأشيرات دخول أعضاء فرقته الموسيقية بالكامل، وطلب حل الأزمة وتحديد موعد آخر للحفل بأقرب وقت.