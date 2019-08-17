شآتاي أولسوي حليق الرأس في «لوك» صادم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم النجم التركي شآتاي أولسوي الشهير بـ«أمير» محبيه بأحدث ظهور له، حيث نشرت صورة جديدة ظهر فيها حليق الرأس تماماً.

صورة شآتاي جعلته «ترند» عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال دقائق، إلا أنه اتضح أن النجم التركي لم يتخل عن شعره، وأن هذا الـ«لوك» مجرد خدعة من فريق عمل مكساج مسلسل «الحامي أو المحافظ»، ومن المنتظر أن يظهر به خلال الحلقات الأخيرة من العمل في موسمه الثالث.

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يُذكر أن شآتاي يشارك في بطولة «الحامي» المعروض عبر شبكة Netflix أمام النجمتين عائشة توران، وهازار إيرجوتشلو، بورتشين تيرزي أوغلو، إنجين أوزتورك، وغيرهم.

على الجانب الشخضي، انفصل شآتاي مؤخراً عن حبيبته، الفنانة دويجو ساريشن، وذلك بعد ما يقارب الشهرين على انتقالها للعيش معه في منزل مشترك.

شآتاي ارتبط بدويجو ساريشن التي تكبره بحوالي 3 سنوات خلال تصويرهما مسلسل «في الداخل»، وهي الحبيبة الثانية في حياة النجم التركي الذي سبق وعاش قصة حب مع الفنانة التركية سيريناي ساريكايا خلال تصويرهما مسلسل «مد وجزر»، إلا أن الأخيرة ارتبطت بعد انفصالها عنه، بالنجم التركي كرم بورسين، والذي انفصلت عنه مؤخراً بعد قصة حب جمعتهما لـ3 سنوات.