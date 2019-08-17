نيللي كريم تكشف كواليس تدريبها على الآكشن في «كازابلانكا»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، تفاصيل انضمامها لفيلم “كازابلانكا”، والذي شاركت فيه كضيفة شرف، ومشاهد الأكشن التي قدمتها فيها.
نيللي كريم قالت خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc، إنه تلقت اتصال هاتفي للظهور كضيفة شرف بالفيلم وهو ما وافقت عليه وذهبت لموقع التصوير وهناك التقت بالفنان أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمي، ولم تكن وقتها تعرف طبيعة المشاهد التي ستؤديها.
وأضافت، أن بيتر ميمي، شرح لها بعض المشاهد، وطلب من مدرب الأكشن أن يدربها على الحركات، وفوجئ الأخير بقدرتها على التعلم سريعًا وتأدية الدور بدقة ومن أول مرة تصوير، وذلك بسبب لعبها للبالية والذي كون لديها خلفية عن بعض حركات الأكشن الشهيرة، وذلك على عكس ماكان يتوقع منها المدرب.
وأكدت أنها صدمت من نفسها عندما وجدت الزجاج ينكسر، والرجال يتطايرون، و تساءلت مين دي؟.
وعن الملابس التي ظهرت بها في المشهد أكدت أنها كانت ترتدي ملابس مناسبة للدور ولذلك قامت بتصوير المشهد من أول زيارة لموقع التصوير.
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