شريف منير ينشر صورته مع «آخر العنقود».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاك الفنان المصري شريف منير جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

شريف ظهر في الصورة برفقة ابنته الصغرى «كاميليا»، وعلق الفنان وكتب: «مع ابنتي كاميليا آخر العنقود بحبها»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من جمهور شريف منير، والذي تغزل في جمال ابنته.

الفنان المصري عرض له مؤخرا برنامج بنوان «أنا وبنتي»، مع ابنته أسما شريف منير، والتي تعمل ماكيرة، وتزوجت منذ شهور من الفنان محمود حجازي.

Advertisements

زوجة شريف منير هي الفنانة المعتزلة لورا، لورا هي الزوجة الثانية للفنان لشريف، والذي كان لديه ولدين «أسما وفؤاد» من زوجته الأولى، بينما اعتزلت لورا التمثيل بعد أن قدمت أكثر من عمل فني كان أشهرها فيلم «البطل» مع الفنان أحمد زكي، عام 1998.

شريف منير وقع في حب لورا وتزوجها وأنجب منها «كاميليا وفريدة»، وقال إنها كانت تخدم زوجته الأولى والتي كانت تعاني من السرطان، مشيرا إلى أنه لم يفرض عليها الاعتزال، ولكنه طلب أن يكون المنزل في المرتبة الأولى.