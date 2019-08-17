إيمي سمير غانم بإطلالة عفوية في أحدث جلسة تصوير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الفنية، بعدسة المصور شريف عمار.
إيمي أطلت في الجلسة بإطلالة عفوية، حيث ارتدت فستان قصير جمع بين اللونين الأزرق والأسود مع أكمام واسعة ملونة، وحزام أسود عريض، في إطلالة من تنسيق الإستايلست عبير الأنصاري.
الفنانة المصرية تركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة بلمسات مصفف الشعر هيثم دهب، وتزينت بمكياج هادئ بأنامل الماكييرة ياسمين عمار.
وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قد نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل كوميدي يعتمد على الخيال حمل اسم «سوبر ميرو».
المسلسل شارك في بطولته إلى جانب إيمي سمير غانم الفنان سمير غانم، حمدي الميرغني، عمر الشناوي، وميار الغيطي، والعمل من إنتاج السبكي وإخراج وليد الحلفاوي.
وعلى الرغم من تجسيد إيمي شخصية البطلة الخارقة “سوبر ميرو” في مسلسلها، كشفت إيمي أنها لم تتابع في طفولتها هذه النوعية من الشخصيات، مؤكدة إنها أمضت طفولتها مع أختها، دنيا سمير غانم، في عالم الاستعراضات المسرحية.
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