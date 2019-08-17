شيرين رضا تتخلى عن الماكياج تماما وتبرز جمالها الطبيعي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية شيرين رضا جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

شيرين ظهرت في الصورة بدون ماكياج، وتخلت عن أي رتوش، وبدت طبيعية تماما، وعلقت على اللقطة وكتبت: «من مكان جميل».

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الصورة كشفت عن جمال شيرين الطبيعي، رغم أن الجمهور وقع في خلاف بسببها، فالبعض قال إنها بدت شاحبة جدًا، بينما أكد البعض الآخر أن الفنانة بدون ماكياج تبدو أكثر جمالا.

الفنانة المصرية نشرت منذ أيام صور لها من كواليس تصوير فيلم «الفيل الأزرق»، وبدت بطلة مرعبة، حيث غيرت لون شعرها ووضعت أكثر من تاتو.

شيرين رضا يعرض لها حاليا في السينما الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، وحقق العمل إيرادات كبيرة جدا منذ عرضه.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.