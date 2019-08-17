نجوى كرم تحيي حفل غنائي في سوريا وسط حراسة مشددة على المسرح.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفل غنائي حاشد بوادي النصارى في سوريا، وذلك بعد غياب طويل عن جمهورها السوري.

فانز شمس الأغنية اللبنانية ومحبيها في سوريا استقبلوها في محيط مكان الحفل استقبال حار، حيث التفوا حول السيارة بشكل كثيف، الأمر الذي أدى إلى تدخل الأمن حتى تتمكن الفنانة من دخول قاعة الحفل، وصولاً إلى المسرح.

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شمس الأغنية اطلت على المسرح وسط تصفيق حاد من الحضور الذين تفاعلوا معها منذ اللحظة الأولى للحفل رقصاً وغناءاً، إلا أن نجوى ظلت محاطة بحراسة مشددة، طوال الحفل، وهو ما اعاق حرية حركتها، إلا أنه لم يمنعها من تطريب الحضور بباقة من أجمل أغانيها.

من ناحية أخرى، تستعد نجوى كرم لإحياء حفل غنائي خيري يوم 27 أغسطس المقبل في كفرصارون، بمشاركة الفنان ناجي أسطا، على أن يعود ريع الحفل لبناء كنيسة مار الياس بتعبروه.

يُذكر أن نجوى كرم كانت قد طرحت مؤخراً عدة أغاني منفردة، وهم أغنية «ملعون أبو العشق» من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، وأغنية «كتير حلو» كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة، ومن المنتظر أن تصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، وأغنية «بعلق مشنقتو» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس الحان وتوزيع جان ماري رياشي.