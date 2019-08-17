وفاة والدة كارلا حداد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فُجعت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد بوفاة والدتها السيدة ابتسام جوزيف ناصيف في مستشفى القديس جاورجيوس «الروم»، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

جثمان الفقيدة سيتم نقله يوم السبت 17 أغسطس الجاري من مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) – الأشرفية، إلى بلدتها روم، حيث تقام الصلاة لراحة نفسها الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك.

كارلا وأسرتها سيتلقون عزاء الرحلة قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس جاورجيوس – روم من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً، بالإضافة إلى يوم الاحد 18 الجاري في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك طريق الشام – تجاه كلية الطب من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً.

المذيعة الشابة نعت والدتها، و نشرت رقم غرفة الراحلة في المستفى وهو «747»، وكتبت معلقة عليه: «ارقدي في سلام ماما»، حيث تلقت كارلا تعازي محبيها ومتابعيها وأصدقائها، متمنيين لها ولأسرتها الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.