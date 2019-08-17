شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تكشف تفاصيل جديدة عن مرض هيثم شاكر: مبيقدرش ياكل بشكل طبيعى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ المطرب هيثم شاكر جمهوره منذ يومين بأن سبب غيابه لمدة 5 سنوات عن الساحة الغنائية أنه أصيب بمرض خبيث ولم يفصح عن أى تفاصيل، وكشف الخليج 365 أنه أصيب بورم خبيث فى المعدة والقولون وتم استئصال جزء كبير من المعدة فى لندن، وهو ما أدى إلى انخفاض وزنه بشكل كبير.

ونشرت المطربة شذى صورة تجمعها مع صديقها المطرب هيثم شاكر وعلقت قائلة: "من امبارح بيجيلى تليفونات اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين وكنت عارفة ومقولتش على مرضه، واللى أصلا بيشكك إن هيثم كان تعبان".

وتابعت شذى: عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير ربنا يبعد كل شر عن أى حد يا رب، والحمد لله هو تعافى بس هو لسه فى حاجات كتير محروم منها، وأهمها حاجة أساسية لأى كائن حي وهي نعمة الأكل لحد دلوقتى وهيفضل كدة ميقدرش ياكل بشكل طبيعي وده سبب اختفائه كل الفترة دي وده سبب إن هو فقد كتير جدا من وزنه".

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وأضافت شذى: "محدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفى ومش معنى إن أي حد بينزل صور ولا بيبين إنه مبسوط إن دي بتكون الحقيقة كل واحد عنده حتة مستخبية محدش عارف عنها حاجة، وأنا كتبت كدة علشان محدش يلومني ليه مكنتش بقول، ولكن هيثم هو اللي مكنش حابب حد يعرف حاجة عن كل معاناته دى علشان أصحاب النفوس المريضة ميفهموش إن هو بيعمل أي حوارات علشان يبرر بيها غيابه".

واختتمت شذى حديثها: "لما قرر يعرف جمهوره وأصحابه عرفهم وهو منور وفرحان بنجاح ألبومه اللى فى وسط كل ده كان مهتم برضه مينزلش بأي حاجة وكان عنده إصرار يعمل ألبوم محترم، مبروووك يا هيثوم وحمد لله على سلامتك، وافرح بتعبك في ألبومك وبالناس اللى بتحبك".

وطرح هيثم شاكر منذ عدة أيام ألبومه الجديد "معرفة قديمة" والذى يضم 12 أغنية هى"ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "احنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.