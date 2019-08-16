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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
قال أميتاب باتشان يوم الثلاثاء 13 أغسطس، إنه من الظلم الإشارة إلى أن بوليوود صامتة حيال فيضانات “ماهاراشترا”، حيث يعتقد النجم الكبير أن كثير من داخل الوسط الفني يقومون بواجبهم دون الإعلان عنه.
وكانت تقارير قد حملت انتقادات حادة في اتجاه نجوم بوليوود،، وذلك لعدم التعبير عن دعمهم في أعقاب فيضانات ماهاراشترا.
ولدى سؤاله عن سبب التزام النجوم الصمت حيال هذه الكارثة ، قال باتشان لمراسلين: “ليس من الصواب التفكير في هذا الأمر، كثير من الناس يقومون بعمل خيري لكنهم لا يناقشونه أو يتحدثون إلى وسائل الإعلام حولهم.
وأضاف الممثل البالغ من العمر 76 عامًا يتحدث في إطلاق عرض برنامجه “Kaun Banega Crorepati” في موسمه الجديد “أحدهم يقف أمامك، أشعر بالحرج لأتحدث عن ما قمت به، لكن الناس الذين يهتمون بهذا، يعرفون من يفعل ذلك”.
يذكر أنه تم إجلاء أكثر من مائتي ألف شخص من السكان بسبب الفيضانات المدمرة في مقاطعات غرب ماهاراشترا الخمس بما في ذلك كولهابور وسانغلي الأكثر تضرراً ، مع وفاة 43 شخصًا في الطوفان في الأيام التسعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر أميتاب باتشان يشيد بجهود نجوم بوليود في مساعدة ضحايا الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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