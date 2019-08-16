شذى تكشف تفاصيل إصابة هيثم شاكر بمرض خبيث

كشفت المغنية المصرية شذى تفاصيل مرض صديقها المطرب هيثم شاكر، الذي أعلن إصابته بمرض خبيث كان سبباً في غيابه عن الساحة الغنائية خلال السنوات الـ5 الماضية.

ونشرت شذى صورة تجمعها بشاكر عبر حسابها على "أنستقرام" مصحوبة بتعليق مطوَّل قالت فيه إنَّ شاكر أصيب بمرضٍ خطير وتعافى منه، مشيرة إلى أنَّه محروم من الأكل ولن يستطيع تناول الطعام بشكل طبيعي.

وأوضحت أنَّ مرض المطرب البالغ من العمر 36 عاماً كان سبباً في فقدانه الكثير من الوزن، وأنَّه لا يريد الحديث عن معاناته حتى لا يُفهم على نحو خاطئ.





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وأشارت إلى سعادة شاكر بنجاح ألبومه الجديد "معرفة قديمة" الذي أصرّ على إخراجه بجودة عالية ترضي جمهوره، مهنئة إياه بعودته إلى الساحة الفنية مرة أخرى.

وكان شاكر فجَّر عبر حسابه على "أنستقرام" مفاجأة، الخميس، عندما أعلن عن مروره بتجربة مرض خبيث دون الكشف عن تفاصيل.

وأعرب عن سعادته بردود الفعل حول مشروعه الجديد، لافتاً إلى أنَّه حاول قراءة جميع التعليقات التي وردته على الألبوم ووجه الشكر لمن دعمه وبارك له.

وكشف شاكر عن أنَّ غيابه لمدة 5 سنوات كان وراءه مرض خبيث، غير أنه لا يحب الخوض في تفاصيل هذا الأمر، معلناً شفاءه من المرض الذي كان سبباً في تأخر انتهائه من الألبوم الجديد.



