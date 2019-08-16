بالفيديو.. هازارد أحدث ضحايا لعنة الإصابات في ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد الإسباني، أحدث ضحايا لعنة الإصابات مع "المرينجي" قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الريال أعلن غياب هازارد عن مواجهة سيلتا فيجو، مساء السبت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، بسبب تعرضه لإصابة قوية في العضلة الأمامية.

وأشارت عدة تقارير صحفية إسبانية إلى أن هذه الإصابة ستبعد هازارد عن الملاعب لمدة شهر تقريبا.

Advertisements

وانضم هازارد لقائمة مصابي الفريق الملكي، التي تضم أيضا كلا من ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي ورودريجيو.

وكان الريال تعاقد مع هازارد خلال الصيف الحالي، مقابل 146 مليون يورو، قادما من تشيلسي الإنجليزي، بعقد مدته 5 سنوات.

"العين الرياضية" تستعرض من خلال الفيديو التالي انضمام هازارد لضحايا ريال مدريد.