القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد الإسباني، أحدث ضحايا لعنة الإصابات مع "المرينجي" قبل انطلاق الموسم الجديد.
وكان الريال أعلن غياب هازارد عن مواجهة سيلتا فيجو، مساء السبت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، بسبب تعرضه لإصابة قوية في العضلة الأمامية.
وأشارت عدة تقارير صحفية إسبانية إلى أن هذه الإصابة ستبعد هازارد عن الملاعب لمدة شهر تقريبا.
وانضم هازارد لقائمة مصابي الفريق الملكي، التي تضم أيضا كلا من ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي ورودريجيو.
وكان الريال تعاقد مع هازارد خلال الصيف الحالي، مقابل 146 مليون يورو، قادما من تشيلسي الإنجليزي، بعقد مدته 5 سنوات.
"العين الرياضية" تستعرض من خلال الفيديو التالي انضمام هازارد لضحايا ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هازارد أحدث ضحايا لعنة الإصابات في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.