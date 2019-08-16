النحت على جذوع النخيل.. فن ليبي أصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - النحت على جذوع النخيل واحدة من الحرف الأصيلة في الجنوب الليبي.

يقول محمد متيطا فنان وناحت ليبي، إنهم موجودون اليوم في معرض الصحراء للثقافة والتراث بمنطقة درج.

تاريخ تأسيس المعرض حسب متيطا عام 1990؛ حيث كانت الهوايات البسيطة في البداية بجمع طوابع البريد والعملة القديمة وبعض المقتنيات الموجودة في المنطقة وما حولها من مواقع أثرية، لما له من شغف في هواية الفنون التشكيلية بشكل عام، فعمل بفكرة كيفية الاستفادة من النخل بشكل عام من الناحية الجمالية كالتحف.

متيطا يرجو من كل المهتمين والجهات لدعم الجمعيات التي تهتم التراث والصناعات التقليدية، ويشكرهم على جهودهم المبذولة.