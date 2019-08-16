"أحمد حلمى يجمع 4 فنانين كبار في فيلم "خيال مآتة

استطاع الفنان أحمد حلمى أن يجمع عددا من الفنانين الكبار في فيلمه السينمائى الجديد "خيال مآتة" الذي يعرض حاليًا بدور العرض، بعد غيابهم فترة طويلة عن الساحة الفنية.

ومن الفنانين الذين ظهروا مع الفنان أحمد حلمى خلال أحداث العمل هم الفنان رشوان توفيق الذي غاب فترة طويلة عن الساحة الفنية، ولطفى لبيب وحسن حسنى، وإنعام سالوسة.



ويشهد الفيلم إقبالًا كبيرًا من الجمهور على قاعته بشكل يومي، إذ إن العمل حقق المركز الثاني في الإيرادات بعد "ولاد رزق".

وتعرض الفنان أحمد حلمى لهجوم شديد بسبب هذا العمل، واعتبر البعض أن الفيلم ليس جيدًا مثل الأفلام التي يقدمها حلمى من قبل، والبعض الآخر أشاد بقصة العمل

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