تفاصيل إصابة فيفي عبده بوعكة صحية

أُصيبت الفنانة المصريّة فيفي عبده بأزمةٍ صحيّةٍ استمرت لمدّة أسبوعين، واعتذرت خلالها عن بعض النشاطات الفنيّة. وفي التفاصيل، فقد شخّص الأطباء إصابة فيفي عبده بتسمّمٍ غذائي ونزلة معويّة حادّة ترافقت مع آلامٍ، والسبب هو تناولها وجبة غذائيّة مجهولة المصدر. في إطارٍ متصل، نصح الأطباء فيفي عبده الابتعاد عن الوجبات الغذائية الجاهزة في هذه الفترة . Advertisements قد يهمك ايضاً: فيفي عبده تستعرض مكياجها بعد أزمة حواجبها بمقلب رامز في الشلال فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة على البحر

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