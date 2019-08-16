شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Toy Story 4 يدخل عالم المليارات .. ويحقق لديزنى رقما قياسيا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الانميشن الشهير Toy Story 4، فى تحقيق مليار دولار إيرادات فى نهاية الأسبوع الرابع من عرضه فى دور العرض السينمائى، ليشارك فى عالم المليارات ويحجز مقعداً بجانب الكبار فى عام 2019.

وأصبح Toy Story 4 ، رابع فيلم يدخل قائمة المليار دولار لشركة PIXER على الاطلاق، وخامس فيلم من انتاج شركة ديزنى ينضم لعالم المليارات.

Advertisements

وتربعت ديزنى على عرش استوديهات الانتاج فى عام 2019، بخمسة أفلام يتجاوز إيراداتها حاجز المليار دولار وهم فيلم Avengers: Endgame، وفيلم Captain Marvel، وفيلم Aladdin ، و The Lion King، واخيراً فيلم Toy Story 4.

تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.