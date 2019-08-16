شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد الباسط حمودة يطرب جمهوره بالأغانى الشعبية فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا بأحد شواطئ الساحل الشمالى، ضمن حفلات موسم الصيف الذى يحيها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية، وذلك بحضور عدد كبير من محبيه.

وقدم عبد الباسط مجموعة كبيرة من أغنياته المتميزة والشهيرة والمحببة لجمهوره على مدار ساعة ونصف متواصلة منها "أنا مش عارفنى" و"ادينى قلبك" و"عم الناس"، و"يا صيف يا صيف" وغيرها، وسط تفاعل الجمهور معه بالرقص وترديد كلمات الأغانى.

وطرح عبد الباسط حمودة أغنية "كازانوفا" منذ شهرين، وشاركه فى غنائها المطرب إيساف وهى من كلمات عماد عبيد، ألحان هانى فاروق.





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