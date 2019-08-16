شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "حضرة القمر".. دينا الوديدى تشعل ليالى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة دينا الوديدى لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة بعد غياب، تشارك بها فى فعاليات مهرجان القلعة الموسيقى، وذلك فى تمام العاشرة مساء السبت 31 أغسطس.

وتعقب هذه الحفلة إطلاق الوديدي مؤخرًا كليب "حضرة القمر"، الأغنية التى اختارتها الوديدى من ألبوم منام لتنفخ فيها روح التجسيد المصور عبر إعادة إحيائها على طريقة الكليب، وظهرت دينا خلال الألبوم بشكل موسيقى مغاير تمامًا عن "التيمة" المعتادة عنها وعن الشكل الغنائى الذى خطفت قلوب المصريين بألبومها الأول "تدور وترجع"، لتحدث بعض "الحيرة" لدى مستمعيها، نظرًا لغرابة "الاستايل" الموسيقى الذى مزجت فيه بين غناها وبين أصوات "القطار" المتحرك فى تجربة غير مألوفة بالمرة لدى الجمهور العربى عامة.