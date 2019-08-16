شكرا لقرائتكم خبر عن "كيما الريح".. أمانى الرياحى تطل بأولى حفلاتها فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة التونسية أمانى الرياحى لإحياء أولى حفلاتها الغنائية الرسمية فى تونس، تطل خلالها عبر منصة بيت الشعر التونسى فى قلب العاصمة، فى تمام الثامنة مساء السبت 31 أغسطس، وتشدو خلالها بالعرض اللايف الجديد لآخر أغنياتها "كيما الريح". أمانى الرياحى تعد من أبرز الأصوات الصاعدة فى مجال الموسيقى البديلة التونسية، بدأت رحلتها المنفردة بمشروع موسيقى خاص بها يحمل اسمها منذ قرابة السنة، نتاجه أول كليب رسمى حمل عنوان "كيما الريح"، كما عرفت بغوصها فى بحار "الكوفرز" بتقديم أغنيات "البحر بيضحك ليه"، و"على موج البحر" و"خلص الدمع" وتطل من فترة لأخرى كضيفة شرف فى الحفلات الغنائية الكبرى آخرها مشاركتها فى افتتاح مهرجان المحمدية الموسيقى فى تونس بنسخته الثلاثين، وتحضر حاليًا لعدة إطلالات غنائية تطلقها فرادى خلال الفترة المقبلة.

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