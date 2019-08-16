شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تشعل مهرجان الفحيص بـ"راسك بالعالى" و"حرمت أحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة الأردنية ديانا كرزون، حفلا غنائيا ضخما على هامش مشاركتها في مهرجان الفحيص بالمملكة الأردنية، قدّمت فيه مجموعة من أغنياتها الجديدة والقديمة ، بالإضافة إلى المواويل التى تميزت بتقديمها للجمهور العربى وبالأخص الأردنى.



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (1)

تألقت كرزون خلال هذه المشاركة بفستان أنيق حمل توقيع يوسف الجسمى، وقد افتتحت الحفل بتقديم أغنية "راسك بالعالى" بمرافقة فرقتها الموسيقية " فرقة الليدرز " بقيادة المايسترو بهاء الداود ، تبعتها بتقديم مدلي من الفلكلور الأردنى وأغنية "كبار البلد" ليكون الموسيقار الراحل ملحم بركات حاضرا في هذا السهرة الفنية بصوت الفنانة ديانا كرزون لتقدم مجموعة من الأغانى الطربية، بالإضافة إلى تقديمها موال تبعته بأغنية "عندك بحرية"، وأغنية "أما براوة"، لتقدم أغنية " أنا في سكرين"، لتغنى للراحلة وردة الجزائرية أغنية "حرمت أحبك"، لتختتم سهرتها الاستثنائية في مهرجان الفحيص بأغنية "أردنية هالليلة " وتميز حضور الفنانة ديانا كرزون بصوتها الطربي من خلال تلك الأغنيات التي اشعلت بها أجواء مهرجان الفحيص وتجاوب الجمهور معها بحماس بالغ، وفى نهاية الحفل قدمت "كرزون" شكرها لـ رئيس نادي الفحيص السيد أيمن سماوى، ولضيوف الشرف الذين حضروا حفلها منهم نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب وللجمهور الكبير الذى حضر هذا الحفل الفنى الساهر.



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (2)

وبهذا الحفل يكون صيف 2019 من أبرز المحطات المميزة في مشوار الفنانة ديانا كرزون ، اذ شاركت خلال هذا العام بأربع مهرجانات عربية كبرى كانت البداية في مهرجان موازين ومهرجان صيف عمان بالإضافة إلى مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون، ليكون مهرجان الفحيص أخر المهرجانات التي شاركت بها، بنكهة مميزة وطابعاً مختلفاً عن بقية الأعوام السابقة.



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (3)

وفى سياق مختلف تستعد "كرزون"، لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 27 سبتمبر المقبل، بفندق الرويال بالعاصمة الأردنية عمان، بالإضافة إلى إستعدادها للعديد من الحفلات التى ستقيمها فى دبى وألمانيا ولاس فيغاس ضمن جولتها العربية والأوربية.



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (4)



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (5)



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (6)

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ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (7)



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (8)



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (9)



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (10)



ديانا كرزون فى حفل مهرجان الفحيص (11)