لينا الفيشاوي: "لم أعلم بدخول جدي في غيبوبة".. وتهدي له قصيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت لينا الفيشاوي، حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن أنها لم تعلم بدخول جدها في غيبوبة، مشيرة إلى أنه كتبت قصيدة له في اليوم نفسه، دون ان تعلم.

ونشرت لينا صورة لجدها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وصورة أخرى مكتوب عليها قصيدة بالإنجليزية: "أقود في الليل ولا أرى شيئا، أشعر بالخوف فألمس يديك، باردة مثل الثلج، ولا يقودنا أي اتجاه للطريق الصح، ويشرق الصباح بوضوح، يعمي أعيننا عن الاتجاه، مع بقايا الإحساس بالإحباط، عقلي مشوش على أستطيع التفكير، أتمنى لو أغرق وأترك نفسي بلا أمل، لا أستطيع مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك، محملة بشخصية سلبية، وتوقفت لأشم هذه الرائحة الحلوة للخشب والورود".

وعلقت: "من الصعب علي أن أشارككم هذا، ولكني كتبت هذه القصيدة في نفس يوم وفاة دخول جدي في غيبوبة دون علمي، وعلمت فقط يوم وفاته، لا أستطيع إخراجك من غيبوبتك وكأن قلبي كان يحاول إخباري، رحمك الله يا جدي، كنت أتمنى أن تزال موجود بيننا، أبكي الآن وأنا أتذكر كل ذكرياتنا".

جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 25 يوليو الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.