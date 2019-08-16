صور| أحلام تتألق في افتتاح موسم السودة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على "تويتر"، صورا للجمهور، قبل بدء حفل الفنانة الإماراتية أحلام، في افتتاح موسم السودة في أبها، ليكشف بها عن حجم الاقبال على الحفل من قبل السعوديين.

كما نشرت أحلام صورا من الحفل، وعلقت على الصور: "من دار زايد يا أهلي وناسي في أبها البهية، من موسم السودة، أنا سعيدة بوجودي بينكم".

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت عن الحفلات الفنية التي ستقام في شهر أغسطس ضمن موسم السودة.

ويطل كاظم الساهر في الحفلة الثانية في 22 أغسطس، تليها حفلة الفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر في 29 أغسطس، ويختم حفلات الموسم كل من الفنانة الكويتية نوال وعبادي الجوهر في 30 أغسطس.