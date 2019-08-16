نبيل الحلفاوي يكشف عن نجم الشوط الأول في مباراة الزمالك و"ديكاداها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء شيكابالا في مباراة الزمالك، المقامة الآن، أمام فريق ديكاداها الصومالي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "شيكا المزاجتلي ولمساته، لم يخن المتعة لحساب اللعب الحديث، رغم أنه يلعب تقريبا (على الواقف) إلا أنه نجم الشوط الأول".

وأنهى فريق نادي الزمالك الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في إطار ذهاب الدور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.