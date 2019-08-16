- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء شيكابالا في مباراة الزمالك، المقامة الآن، أمام فريق ديكاداها الصومالي.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "شيكا المزاجتلي ولمساته، لم يخن المتعة لحساب اللعب الحديث، رغم أنه يلعب تقريبا (على الواقف) إلا أنه نجم الشوط الأول".
وأنهى فريق نادي الزمالك الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في إطار ذهاب الدور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يكشف عن نجم الشوط الأول في مباراة الزمالك و"ديكاداها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.