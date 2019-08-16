بصورة رومانسية .. بلقيس فتحي تهنئ زوجها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة بلقيس فتحي زوجها سلطان عبد اللطيف بعيد ميلاده اليوم، الموافق 16 أغسطس.

ونشرت بلقيس صورة تجمعها بسلطان أمام البحر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وأنت في قلبي، كل سنة وأنت طيب حبيبي".

وتزوجت بلقيس فتحي وزوجها في 30 ديسمبر عام 2016، في حفل زفاف أسطوري.