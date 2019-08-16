محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة بلقيس فتحي زوجها سلطان عبد اللطيف بعيد ميلاده اليوم، الموافق 16 أغسطس.
ونشرت بلقيس صورة تجمعها بسلطان أمام البحر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وأنت في قلبي، كل سنة وأنت طيب حبيبي".
وتزوجت بلقيس فتحي وزوجها في 30 ديسمبر عام 2016، في حفل زفاف أسطوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومانسية .. بلقيس فتحي تهنئ زوجها بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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